KickFlip亮相2025 TIMA 舞台 表现燃爆全场

JYP娱乐旗下男团KickFlip在“2025 TIMA”舞台上展现了超强存在感，印证了他们“K-POP超级新人”的实力。

8月23日，KickFlip受邀参加在澳门举行的“2025 TIMA国际音乐大赏”。该颁奖礼由中国腾讯音乐娱乐集团主办，是面向全球的大型音乐盛会。KickFlip出道仅7个月就登上这一国际舞台，成为当晚的热门话题。

当天，KickFlip带来了一场气场全开的表演。观众高喊组合名字，还跟随官方应援口号合唱，现场热度持续升温。尤其在演绎出道专辑收录歌曲《Umm Great（嗯，很好）》和第二张EP主打歌《FREEZE》时，更是引发全场粉丝狂热尖叫。KickFlip在台上表示：“今天大家的应援和喜爱让我们难以忘怀，正因为有你们，我们才能呈现更精彩的舞台。今后我们会用更好的表现来回馈大家，希望能经常见面。”

除了TIMA外，KickFlip还在今夏相继亮相美国“Lollapalooza芝加哥”、日本“SUMMER SONIC 2025”等世界级音乐节，逐渐打开国际影响力。与此同时，他们还在“2025 K WORLD DREAM AWARDS”上斩获“K WORLD DREAM超级新人奖”，人气上升势头强劲。