《漫话国乐》 情歌 / 第一伽倻琴协奏曲 / 不烧火

本月29日是农历七月初七，即“七夕节”。相传，这一天是牛郎与织女一年中唯一能够见面的日子。当天，好心的喜鹊和乌鸦会飞上天空，横跨银河，用身躯搭成一座桥，让深深相爱的牛郎织女得以相会。因此，古人将这座桥命名为“乌鹊桥”。





盘索里《春香歌》中也出现了乌鹊桥。李梦龙和春香初次相遇的那天，李梦龙在广寒楼附近看见乌鹊桥，便唱道，但愿自己也能在这里遇见长相厮守的终身伴侣。





牛郎和织女的故事在亚洲地区广为流传，并衍生出一些相关习俗。如日本人相信到了七夕，祖先在天之灵会回家，所以把写上心愿的纸条挂在竹子上，祈求祖先帮助子孙实现愿望。在中国，作为传统情人节，不少年轻男女选择在七夕这天举办婚礼，寓意着有情人终成眷属。相反，越南人却忌讳在七夕结婚，因为这一天虽说是牛郎和织女相会的日子，但同时也是他们离别的日子。





韩国古代也有“穿针乞巧”的习俗。每逢七夕，女人们天刚亮便起身，祈求织女赋予她们灵巧的双手，使她们的针织手艺更加娴熟。另外，七夕还有食用“双糕”的习俗。新婚夫妇会共享半月形状的糕点，祈求两人白头偕老，长相厮守。

《情歌》 / 演唱-Gnarly Good





韩国国乐几乎很少明确标注作曲者的名字，这是因为国乐主要以“口传心授”的方式传承下来。国乐与西方音乐不同，没有乐谱，而是师徒对坐，师父口述传授，亲自演唱或演奏乐器，弟子通过观察和聆听师父的示范，用心去学习和领会。随后，弟子还需独自刻苦磨练，才能发展成属于自己的音乐。这样练成的音乐和当初师父传授的不尽相同。因此，即使是同样的乐曲，不同的艺人演奏也会略有差异。再加上根据情况的不同，奏法和曲调也有所不同，由此产生了许多相似的、衍生的曲目。





到了日本殖民统治时期，随着西方文物的涌入，国乐也开始出现以西式乐理创作的作品。上世纪60年代初，国立国乐院公开征集现代国乐作品，这成为西式作曲迅速在传统乐坛扩散的契机。当时，李康德凭借自己作曲的乐曲《新天》在活动中获奖，一举成名。





李康德于1928年出生在首尔，从小便对音乐充满兴趣。但对于当时的普通百姓来说，学音乐的门槛仍然相当高。幸运的是，当时有国立教育机构——李王职雅乐部员养成所，免费向有音乐才华的学子传授宫廷音乐，李康德便在这里学习了笛子和玄琴。不过，李康德不满足于此，每周一两次，他还向前来养成所授课的京城师范学校日本教师学习西方乐理；闲暇时，他则向国乐名家学习民俗音乐。这些努力为他后来作曲奠定了坚实的基础。





1965年，李康德加盟韩国首家国乐管弦乐团——首尔市立国乐管弦乐团，在这里创作了许多国乐管弦乐曲。今天给大家带来了李康德先生于1970年作曲的《第一伽倻琴协奏曲》，该曲融合了古格里、中莫里等民俗音乐的长短节奏创作，并首次在国乐协奏曲中引入突显独奏者演奏技巧的华彩乐段，因此备受瞩目。

《第一伽倻琴协奏曲》 / 作曲-李康德，伽倻琴-闵义植（音），演奏-KBS国乐管弦乐团





假如阿拉伯的著名民间故事《一千零一夜》中的神灯精灵出现在您的眼前，且告诉您，他会让您实现三个愿望，您会许什么愿呢？国乐中，有一首男声演唱的歌曲，所许的愿望不是三样，而是五样 ：

“不用生火也能煮熟食物的锅，

不需喂饲料也能长得结实的马，

擅长针线活和织布的女子，

酒会自动涌出的酒壶，

常年产崽的母牛，

若今生拥有此五件，便足矣。”

传统歌曲的表演方式有一个特点，即一次会连续唱好几首。刚才吟诵的歌词，就是祈求五个愿望的内容，对应的乐曲谱名为“骚耸”。骚耸的意思是喧闹地喷涌而出——反正歌词中说的都是难以实现的愿望，于是就高歌一曲，尽情抒发心愿罢了。