第24集： 加盟联合国，肩负国际责任迈向新征程

联合国与韩国的特殊缘分

联合国于1945年成立，旨在防止战争和维护和平，并与韩国有着特殊的渊源。1948年，在联合国的监督下，韩国举行了单独选举，随后联合国大会承认大韩民国是韩半岛唯一合法政府。“6·25战争”爆发后，联合国第一时间谴责了北韩的南侵，并决定派遣联合国军参战。战火过后，联合国又提供物资与粮食，支援韩国的重建。





韩国的联合国入会尝试与南北同时入会的提议

自1949年起，韩国便不断尝试加入联合国，但均因苏联行使否决权而告失败。与此同时，北韩也因未能遵守《联合国宪章》、缺乏国际支持而被拒之门外。1973年，韩国通过“6·23宣言”提出南北同时加入联合国的方案，但北韩以坚持“单一国家”原则为由，予以拒绝。





南北同时加入联合国

20世纪80年代末，随着“北方外交”的全面展开，韩国先后与多个社会主义国家建立外交关系，并积极推动加入联合国。在这一背景下，北韩也调整了战略。1991年，南北韩分别以独立成员的身份，同时加入了联合国。这是国际社会正式将南北韩视为两个国家的象征性事件，也意味着韩半岛问题从此扩展为国际性议题。