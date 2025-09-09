ROSÉ凭借《APT.》斩获MTV“年度歌曲奖” 成为K-POP第一人

ⓒ THE BLACK LABEL

BLACKPINK成员ROSÉ在美国MTV音乐录影带大奖（MTV VMA）上斩获两项大奖。

当地时间7日，在纽约UBS体育馆举行的“2025 MTV VMA”上，ROSÉ凭借与流行歌手布鲁诺·马尔斯（Bruno Mars）合作的歌曲《APT.》，获得了主要奖项“年度歌曲”（Song of the Year）奖，这也是K-POP歌手首次在VMA中拿下“年度歌曲”。此外，BLACKPINK还摘得“最佳组合”（Best Group）奖，让ROSÉ一举捧得两座奖杯。BLACKPINK是继2023年之后再度获此殊荣。

当天，ROSÉ身穿一袭金色礼服登台领奖，她激动地表示：“简直难以置信。首先要感谢一直信任并帮助我的Bruno（布鲁诺·马尔斯）。”她还动情地说：“我把这座奖杯献给16岁时怀揣梦想的自己。这是对自己多年努力的最好回报。”ROSÉ还特别用韩语向制作人Teddy和BLACKPINK成员表达了感谢和爱意。

与此同时，BLACKPINK另一位成员LISA则凭借与Doja Cat、Raye合作的歌曲《Born Again》拿下“最佳K-POP”奖。这是她继去年之后连续两年获奖，也是个人第三次获得该奖项。Lisa虽未能亲自到场，但通过预录视频发表了获奖感言。

此外，HYBE旗下的全球女团KATSEYE则凭借《Touch》获得“年度PUSH表演”（PUSH Performance of the Year）奖。Netflix人气动画电影《K-POP：猎魔女团》中的虚拟组合HUNTR/X的演唱者Ejae、Rae Ami和Audrey Nuna还作为颁奖嘉宾为“最佳专辑”奖颁奖。