第25集：媒体艺术之父——白南准

打破边界的艺术家

白南准是一位在音乐与美术之间自由穿梭的实验艺术家。20世纪60年代，他活跃于“激浪派”团体，用表演打破了既有艺术的权威。砸碎钢琴、剪掉观众的领带，这些举动都是为了把观众带入艺术的场域。他以电视为媒介，创作了《电视佛》《磁铁电视》《月亮是最古老的电视机》等作品，将哲学思考融入其中，开辟了属于自己的媒体艺术新天地。





白南准 《钢琴练习曲》

ⓒ KBS

(左) 《磁铁电视》 (右) 《电视佛》

ⓒ KBS

通过《早安，奥威尔先生》与世界对话 1984年1月1日，白南准通过人造卫星将四个国家的舞台连接在一起，完成了世界首场卫星直播艺术表演。与乔治·奥威尔笔下的反乌托邦未来相对，他展示了“通过媒体实现连接与沟通”的可能性。约翰·凯奇、约瑟夫·博伊斯等世界级艺术家共同参与了这场演出，全球共有2500万人收看。这场演出成了一个象征性的事件，昭示了媒体技术可以成为连接艺术与社会的桥梁。





《早安，奥威尔先生》 (1984)

ⓒ KBS

荣获威尼斯双年展“金狮奖” 1993年，白南准作为德国代表参加了威尼斯双年展，通过“电子高速公路”的概念，预见了未来的互联网社会。他用载有电视的自行车、檀君和成吉思汗等象征性人物来表达东西方的连接。凭借此次展览，他获得了最高奖项——金狮奖。此后，他被誉为“大师”，在世界现代艺术界确立了稳固的地位。





在威尼斯双年展荣获“金狮奖” (1993)

ⓒ KBS

白南准的遗产 即便在中风之后，白南准依然通过回顾展和各种表演持续创作。他跨越了艺术与技术、东方文化与西方文化的边界，作为录像艺术的开创者与融合艺术的先驱，他的思想与作品在21世纪仍深刻影响着全球艺术的发展。



