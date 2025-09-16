《K-POP：猎魔女团》原声带专辑首登公告牌200专辑榜榜首

ⓒ NETFLIX

动画电影《K-POP：猎魔女团》原声带专辑首次登上美国公告牌主榜单“公告牌200”专辑榜（Billboard 200）榜首。至此，影片OST在公告牌两大主榜单——“百强单曲”榜（Hot 100）和“公告牌200”专辑榜同时登顶，达成新纪录。

公告牌于14日（当地时间）公布的榜单预告显示，《K-POP：猎魔女团》OST 专辑击败了Sabrina Carpenter的《Man's Best Friend》，成功登顶。这张专辑发行首周空降第八位，此后累计七周（非连续）停留在第二位，本周终于首次夺得榜首。专辑中的热门单曲《Golden》目前已在“百强单曲榜”蝉联四周冠军。

公告牌称，这是OST专辑第七次登上“公告牌200”榜首，也是继2022年《魔法满屋（Encanto）》之后，时隔三年再度有电影原声带夺冠。此外，该专辑还登顶了“流媒体专辑榜”（Top Streaming Albums）。

公告牌分析认为，美国各地举行的“Sing-along”（跟唱场）特别放映，以及豪华再版专辑，是带动热度的关键。豪华版共收录23首曲目，新增跟唱版、清唱版等特别音源，并将在10月17日推出黑胶唱片。