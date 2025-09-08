《漫话国乐》 银河 / 水宫歌 / 送葬歌

树懒是一种珍奇的动物，它一生栖居在树上，日均睡眠时间超过15个小时。它常年在树上移动和睡觉，十几年来长出的粗毛已经成为青苔最佳的生长土壤，因此树懒也成了世界上唯一一种身上长有植物的哺乳动物。不仅如此，螨虫等多种昆虫会在它的毛发中筑巢栖息，可见，一只树懒就能形成一个小型的生态系统。





如果把视野放得更广，人类比树懒更神奇。在人体内，栖息着与细胞数量相当的微小生物，与人类共生。然而，从微生物的角度来看，人体是它们的全部世界。其实人也一样，对于浩瀚无垠又神秘的宇宙而言，人只不过是栖息在宇宙的一个微不足道的微生物而已。由此可见，在这大千世界里，今天把一件小事做好或者搞砸，都并非什么大不了的事情。

吴贞淑名唱于1935年在庆尚南道晋州出生。她的父亲特别喜爱盘索里，因此吴贞淑名唱从小受父亲影响。14岁那年，她观看唱剧团的演出后，被一位女艺人的精彩表演深深吸引，立即决定加盟唱剧团。第二年，吴贞淑名唱正式成为金演洙唱剧团的一员，并有幸与团长金演洙名唱结为师徒。





当时金演洙名唱的竞争对手是林芳为名唱，两人在传统乐坛的地位可谓旗鼓相当，又各有千秋。林芳蔚名唱以亲近大众的音乐受到众人追捧；而金演洙名唱则在学习国乐前接受过西式教育，尤为看重乐理，因此批评林芳蔚“不懂本质而只顾表演”。金演洙名唱生前将五部盘索里以自己的方式加以整理，后人以他的号命名，将其流派称为“东超制”，吴贞淑名唱则是将东超制加以推广的艺人。





盘索里的教育理念类似中国俗语所说的“师父领进门，修行靠个人”。师父传授基础，徒弟必须独自磨练，这种自我修炼被称为“独功”。通过独功，徒弟将师父传授的技艺磨练成属于自己的音乐。吴贞淑名唱尤其了不起的是，自1972年起，她每年表演一部盘索里，依次完成五部盘索里的全部表演后，紧接着进行为期百天的独功，敦促自己精进技艺。





1974年，吴贞淑名唱表演《水宫歌》时，金演洙名唱与世长辞。当时，周边的人唯恐噩耗给吴贞淑名唱带来冲击，在演出结束前一直保持沉默。不难想象吴贞淑名唱在表演结束后得知师父过世的消息时有多难过。然而，她意识到把师父传授的盘索里继续传承下去才是最好的报答。于是，在全州大私习比赛于1975年重启时，吴贞淑名唱在该比赛荣膺大奖，为师父争光。

如今，韩国的丧葬习俗发生了很大的变化，其中一个显著特点是，许多人认为丧事属于个人私事，因此办得比较低调。然而，在古代情况就不同了，村庄是一个共同体社会，婚丧喜庆都是全村的事情。当有人过世时，村民们会同心协力，帮助丧家办丧事。出殡时，安慰遗属并给抬灵车的村民们助力的音乐，就是送葬歌。送葬歌在韩国各地都有流传，不同地区有不同的唱词和曲调。今天给大家带来的京畿道高阳地区的送葬歌以“灵以既驾，往即幽宅，载陈遣礼，永诀终天……”开头，这是出殡时诵读的祭文，意思是：今日逝者的灵魂乘上灵车前往阴间居所，我们已尽力行礼，逝者即将与人间永别。送葬歌内容如下：

“太阳下山明早依旧爬上来，

可咱们的人生一去不复返啊。

二八年华的少年们请听我讲，

别取笑白发老人，

时光荏苒，

你就不老吗？

我也会老的……”

送葬歌歌颂人生无常，规劝人们珍惜生命，不虚度光阴，趁年轻时积德行善，以免留下遗憾。这样的丧葬文化还具有教育意义——在办葬事时，整个村子的男女老少一起参与，让孩子们从小认识到人生常伴死亡，进而理解生命的意义。