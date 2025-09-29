第27集：LNG巨轮启航，K-造船新篇章

韩国造船业的起步

20世纪70年代初，已故现代集团会长郑周永，仅凭一张印有龟船图案的500韩元纸币，成功在英国巴克莱银行筹得贷款。随后，他采取“建造船厂与制造船舶同步进行”的策略，终于在1974年建造了两艘26万吨级超大型油轮，从此迈出了韩国造船业的第一步。此后，韩国造船业以散货船和油轮为主，稳步夯实基础，并在20世纪90年代末超越日本，跃升为世界第一。





郑周永用来说服银行的500韩元纸币, 1972年现代蔚山造船厂动工仪式 ⓒ KBS

1974年26万吨级超大型油轮下水仪式

ⓒ National Archives of Korea

迈向技术强国的转折点——挑战LNG船建造 20世纪90年代初，韩国向由日本和欧洲主导的高附加值船舶市场——LNG船领域发起挑战。LNG运输船是一种技术密集型船舶，用于在零下163度以下的极低温环境中运输液化天然气。1994年，韩国成功建造出首艘国产LNG船，展现出雄厚的技术实力，并很快获得了首个海外订单。此后，凭借其安全性及技术实力，韩国造船厂赢得了世界的认可，LNG船订单开始大幅增加。





1994年建造韩国首艘LNG运输船 ⓒ KBS