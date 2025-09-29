《漫话国乐》 报念 / 朴钟善流牙筝散调 / 太平歌

“我们东方以檀君为始祖，檀君从天而降，并非天子分封之国。”这是朝鲜王朝太宗十六年，大臣卞季良向国王上奏时所说的话。自古以来，中国作为大国，在诸多方面对韩国产生了极大的影响。但通过大臣的这番话，可以感受到其作为韩国人的自豪感，因为韩国是一个拥有独立历史的国家。





约五千年前的一天，掌管天界的桓因之子桓雄降临人间。他带着风神——风伯、雨神——雨师，以及云神——云师一同从天而降，负责管理谷物、疾病、刑罚、善恶等三百六十多种人间事务。这一神话传说不仅描述了韩民族的起源，也让韩民族以“天之子孙”的身份而感到自豪。





相传，当年天神桓因在儿子即将下凡之际问道：“你能否给广大人类带来幸福和利益？”这就是所谓的“弘益人间”。由此可见，韩民族的祖先追求的价值不仅仅局限于韩半岛，而是希望为全人类带来幸福与利益。如今，虽然全世界对韩流文化表现出浓厚兴趣，但这是否真的能让世界变得更加美好，值得我们深思与反省。

南道杂歌《报念》 / 演唱-吴贞淑名唱、安淑善名唱





金云鸾名人出身于贵族家庭，曾考上科举成为进士。然而，命运捉弄人，他不幸罹患眼病，双眼失明。在当时，书生的终极目标几乎就是通过科举步入仕途、成为官员。金云鸾名人因失明再也无法读书，他随之失去目标，梦想也化为泡影。但残酷的命运没有击倒他。当时的视障人士靠算命、占卜或念经谋生。但作为贵族的名人，怎么也拉不下脸去当算命先生。于是，他为了排解郁闷去学习牙筝，通过拉琴把心中的情绪发泄出来。





牙筝乍看形似伽倻琴或玄琴。用梧桐木制成的共鸣箱上张有琴弦，用连翘枝条削成的琴弓拉弦和擦弦来发出琴声。牙筝共鸣箱大，琴弦又粗，音色低沉而厚重，适合抒发心里的压抑和郁闷。





有一次，金云鸾名人背着牙筝出门，途中在一个老旧的祠堂旁边小憩时拉起了牙筝。也许曲调哀婉凄美，突然从祠堂里传来了鬼魂的哭泣声——起初是抽泣，随后变成了放声大哭，名人被吓了一跳，连忙抱着牙筝转身逃跑。“扣人心弦”一词形容某些事物具有极强的感染力，犹如拨动人们的心弦，能够引起强烈的共鸣与感动。听完名人的故事，我们也可以说，名人出神入化的音乐扣人心弦，打动了鬼魂的心。到了现代，艺人们常用经过改良的牙筝弹奏，这类牙筝琴身比传统牙筝小，琴弦也更细。

《朴钟善流牙筝散调》中“扎紧莫里” / 大牙筝-金荣吉（音）





歌曲和时调唱是以时调诗为歌词谱曲的。其中，时调唱较为接地气，人们可以一边打拍子一边唱歌。歌曲则更为讲究，遵循严格的形式，并配以管弦乐伴奏。表演形式也有明确区分，男艺人演唱的称为“男唱歌曲”，女艺人演唱的称为“女唱歌曲”。如果男女艺人同台演出，则一首接一首轮流献唱，最后以对唱形式演绎《太平歌》结尾。





在国乐中，《太平歌》是唯一一首男女对唱的曲目，歌颂内容为以下时调诗：

“这样也是太平盛世，那样也是太平盛世。尧之日月，舜之乾坤。咱们也是太平盛世，就尽情玩乐吧。”

这里的“尧之日月，舜之乾坤”指尧帝时代的太阳和月亮，以及舜帝时代的天地。意思是，像尧舜时代那样的太平盛世已经来临，人们可以放下心来，尽情玩乐。当然，歌词蕴含了古人的美好心愿。