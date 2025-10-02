李政宰、林智妍合作新剧《讨厌的爱情》预告片公开

ⓒ tvN

演员李政宰与林智妍将在新剧中挑战全新“人生角色”。

两人合作的新剧《讨厌的爱情》讲述了失去初心的国民演员与一心为伸张正义而奔走的娱乐记者之间的故事。在爆料满天飞的演艺圈中，一名顶级明星与一名娱乐记者因“讨厌的孽缘”纠缠不清，这对“欢喜冤家”的化学反应，将为观众带来笑声、共鸣与心动。

剧方于2日公开了主角任贤俊（李政宰饰）与魏真信（林智妍饰）的角色预告片。在公开的视频中，首先映入眼帘的是任贤俊，他在雨中依旧目光炯炯地演绎“姜必久”一角。正是凭借代表作《善良刑警姜必久》，任贤俊收获了无数奖杯与国民喜爱。然而他却喊道：“在第一集就把我写死吧！我已经演了姜必久七年了！”拼命想摆脱“刑警专业户”的形象的他到底能否成功甩掉“国民刑警”的头衔，令人关注。

与此同时，“热血政治记者”魏真信的日常生活同样激烈。为了采访不惜赴汤蹈火的她，展现出久经沙场的“狠角色”风范。然而，原本被称为政治部王牌的她，在被调到娱乐部后，生活骤然迎来风暴。上司一句“就在娱乐部待一年”，让她陷入了对K-POP偶像名字一无所知、连国民电视剧标题都叫不上来的“娱记生存战”。魏真信在娱乐部的适应过程从一开始就状况百出。她还将与国民演员任贤俊展开不一般的交集：两人见面就吵，甚至在医院里还上演了“突袭式头撞”，让人更加期待他们的“冤家化学反应”。

《讨厌的爱情》由曾执导《好搭档》《无法抗拒的他》等大热剧集的金佳蓝导演执导，人气韩剧《医生车贞淑》编剧郑如朗负责剧本编写，强大的幕后及演员阵容，已经吸引了观众的期待。

《讨厌的爱情》将于11月3日晚8点50分首播。