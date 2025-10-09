BTS《春日》入选《滚石》“21世纪最伟大的歌曲”

ⓒ Big Hit Music

防弹少年团（BTS）的《春日》入选美国知名音乐杂志《滚石》（Rolling Stone）评选的“21世纪最伟大的歌曲”榜单，排名第37位。

《滚石》于当地时间8日通过官方网站公布了“迄今为止21世纪最伟大的250首歌曲”（The 250 Greatest Songs of the 21st Century So Far）榜单。《春日》作为韩国歌曲中排名最高的一首，位列第37位，再次证明了防弹少年团无可替代的全球影响力。

《滚石》评价道：“《春日》是21世纪最具影响力的流行组合之一防弹少年团的代表作。作品在失落之中描绘了重生与希望的情感，传递出超越语言的共鸣，并成为他们迈向世界的重要契机。与此同时，《春日》也展现了防弹少年团音乐所拥有的强大凝聚力。”

《春日》是防弹少年团2017年2月发行的第二张正规专辑再版专辑《YOU NEVER WALK ALONE》的主打歌，成员RM（金南俊）与SUGA（闵玧其）将自身经历融入歌词，传达出“等待与远方的朋友重逢、不放弃希望”的温暖讯息，RM也参与了作曲。

《春日》还成为韩国最大音源平台Melon中首个累计播放量突破10亿次的歌曲，自发行后近7年11个月持续跻身日榜，保持着Melon史上最久上榜纪录。

防弹少年团计划于2026年春季回归，届时，他们将携新专辑与大规模世界巡演，正式开启全员“完整体”回归活动。