동백: 너 왜 이렇게 벌써부터 엄마 속을 썩여? 너 사춘기 왔어?

Why are you hurting me so much already? Are you hitting puberty?

필구: 엄마가 사춘기지! 엄마가 내 속을 썩이지!

You’re hitting puberty! You’re hurting me!

동백: 아, 몰라. 엄마가 안 된다면 안 되는 거야.

I don’t know. If I say no, that’s a no.

필구: 엄마는 엄마 마음만 있어? 내 마음도 있는 거지!

You only care about your feelings? What about my feelings?

동백: 니 맘이 뭔데?!

What are your feelings?

필구: 엄마는 나 낳을 때 내 마음 물어봤어?

아빠 없어도 되냐고 물어봤어?

용식이 아저씨랑 놀 때 내 맘 물어봤어? 친해도 되냐고 물어봤어?