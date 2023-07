동백: 엄마, 죽지 마.

Don’t die, Mom.

정숙: 떠들지 말고 자.

Stop chatting and sleep.

동백: 그 콩팥인지 쓸갠지 그거 그냥 내거 떼 주면 되잖아.

That kidney or gallbladder or whatever. I can give you mine.

정숙: 야!

Hey!

동백: 뭐!

What!

정숙: 내가 너 그 소리 할까봐 아주 오기 싫었다구.

키우지도 못한 딸년 그걸 떼 가느니 내가 접시 물에 코를 박고 말지!

I didn’t want to come because I thought you’d say that.

I’d rather die than take something from a daughter I wasn’t even able to raise.

동백: 그게 내 쓸개지, 엄마 쓸개야?

왜 내거를 내가 하겠다는데 엄마가 뭐라 그래? 무슨 상관이야 .

It’s my gallbladder, not yours.

You can’t tell me what to do with what’s mine. What does it matter to you?

정숙: 내가 미워야지! 이를 갈아야지! 왜 냉큼 떼 준다고 나서!

You should hate me! You have to grit your teeth with anger! Why are you offering it without even hesitating!