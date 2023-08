수재: 나 엄마 주려고 쿠키까지 갖고 왔는데. 엄만 그럴 거야?

I even brought cookies for you. Are you going to stay mad?

경애: 왜 니가 생색내? 그거 유난가 걔가 준거지!

Why are you taking credit for them? Didn't Yoo-na or whatever her name is give them to you?

수재: 걔가 줬어도 엄마한테 주는 건 나잖아.

Even if she did, I’m the one that’s giving them to you.

경애: 됐어. 달아!

No thanks. They’re too sweet.

수재: 이번엔 안 달대. 물 줄까?

She says they’re not sweet this time. Do you want some water?

경애: 괜찮아. 촉촉하다. 목메지 않는데.

It’s okay. They’re moist. They don’t make me choke up.

수재: 이거 내가 떼?

Should I take this off?

경애: 내가 뗄게.

I’ll do it.

수재: 역시 단순해! 수재쿠키에 금세 맘이 풀렸어! 엄만 내 손안에 있어 . 인정?