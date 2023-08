수재: 형들은 관심 없었잖아. 그리고 쉰내 나면서 어디 가서 갑자기 결혼할 여잘 구하냐?

You both weren’t interested. And you both reek of old age.

How are you going to suddenly find a woman to marry you?

윤재: 야, 너 선 넘지 마라 , 이수재. 너 형이 적극적으로 안 나서서 그렇지. 나서잖아, 그럼 내가 3개월 안에도 그냥 데리고 올 수 있어.

Hey, you’re crossing the line now! I wasn’t searching actively until now. If I do, I could bring home a bride in three months!

현재: 개뻥 좀 치지 마! 형 성격에 어떻게 3개월 안에 여잘 데려와? 나라면 몰라도!

Don’t kid yourself! Bring a woman to marry in three months with

your personality? It would be a different story if it was me!