윤재: 아빠! 뭐든 때라는 게 있어. 공부할 때, 결혼할 때.

이 때라는 걸 한번 딱 놓치면 다시 잡기가 어렵더라고.

우리 엄마 아빠가 보기에는 내가 치과의사니까 대단한 거 같지만,

아빠, 나 생물학적으로는 중년이야. 빚도 있고. 빛 좋은 개살구지 .

이쯤 되면 안 간 게 아니라 못 간 거지. 내 자신을 좀 냉정하게 볼 때.

Dad, there’s a time for everything. To study, to get married.

If we miss that time, it’s hard to catch that timing again.

It might seem like I’m a big deal to you since I’m a dentist,

but I’m middle-aged, biologically speaking. I have debts to repay. All that glitters is not gold .

To be fair, we should say I was unable to get married, not that I chose not to get married at this point.