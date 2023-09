혜영: 형님! 제가 아주 귀중한 정보를 들었어요.

Kyung-ae! I heard something really important today!

경애: 뭔 속을 뒤집으려고 또?

What upsetting news do you have for me this time!

혜영: 제가 형님 속을 자꾸 뒤집어서 형님이 생각이 유연해지는 거예요. 사람이 자극을 자꾸 받아야 머리도 좋아지고 치매도 안 걸리는 거예요.

You’re becoming more open minded because I drive you nuts! You have to keep getting fresh stimulation to keep your wheels turning and your brain sharp!

경애: 말은 청산유수야 .

You’re such a smooth talker .

혜영: 얘기 안 할게요. 어차피 형님 들으시면 속상하실 거예요.

Okay, I won’t say anything. You’ll get upset when you hear it anyways.

경애: 어차피 말할 거잖아. 말해.

You’re going to tell me anyways. Just say it.