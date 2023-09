경애: 저녁은 먹었니? 우리는 먹었는데.

Did you have dinner? We already ate.

유나, 수재: 네! 아니!

Yes! No!

수재: 먹었어.

We did.

경애: 뭘 먹어? 안 먹었네! 너 유나 말 되게 잘 듣는다. 눈짓하는 거 봤어.

What do you mean? You didn’t eat! You sure listen to Yoo-na well. I saw your eyes.

수재: 알았으면 넘어가지 엄만 눈치가 없어 !

If you knew, you could have just let it go. You’re so tactless !

경애: 고마운 줄 알아! 쫄쫄 굶으면 좋겠니! 가뜩이나 유나 긴장했을텐데... 맛있는 거 해줄게. 잠깐만 있어.

Be thankful! Would you prefer to starve? Yoo-na must have been so nervous. I’ll make something delicious for you. Just wait.