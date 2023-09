미래: 이거 잘 포장해 주세요.

Please wrap this well.

직원: 네. 젊은 남성분한테 드릴 건가 봐요. 고객이에요?

Sure. It must be for a young man. Is it for a client?

미래: 개인적으로 감사드릴 분께 드릴 거예요.

No. It’s for someone I personally want to thank.

직원: 남자친구 생겼어요? 아니면 아직 썸?

Do you have a boyfriend? Or did you just start seeing someone?

미래: 아뇨! 왜 그런 생각을 하세요?

No! Why would you think so?

직원: 감이에요.

It’s just a feeling.

미래: 감 떨어졌어요 .