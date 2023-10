경애: 이윤재!

Yoon-jae Lee!

윤재: 왜?

What is it?

경애: 드럼 연습 잘 하고 왔어?

Have you been practicing the drums??

수재: 형 왜 드럼 연습 해?

Why are you practicing the drums?

윤재: 넌 알 거 없어.

It’s of no concern to you.

경애: 윤재 방송 출연하잖아. 이제 느이 형도 짝 찾을 거야.

Yoon-jae is going to be on TV. He’s going to find his match now.

수재: 별걸 다 한다! 그래도 안 되면 어쩌냐 형!

You’re doing what now? What are you going to do if that fails?

윤재: 넌 암만 봐도 사기 같애. 너 꼬리가 길면 밟힌다 . 현재 변호사야.