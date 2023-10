정자: 근데... 따로 모시면 안 되냐? 꼭 한 집에서 살아야 돼?

But… wouldn’t it be better to live separately?

Do you really have to live in the same house?

수정: 저도 처음엔 그렇게 생각했었는데요. 어머님 모시고부터 생각이 달라 졌어요.

눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다 고, 가까이서 어머님 모시니까 눈으로 어머님 건강도 수시로 확인하니까 안심되고 더 애틋해졌어요.

That’s what I thought at first, but my thoughts changed after living

together with you. You know what they say, out of sight out of mind .

After living with you, and checking on your health at all times, I felt relieved and my feelings for you grew.

정자: (생각) 얘가 확실히 고단수네.