해준: 오늘 누구 만났어? 토요일이잖아. 남자친구 생겼어? 이런 말 나 물어볼 수 있다. 나도 꺼벙이 얘기했잖아.

Did you meet someone today? It’s Saturday. Do you have a boyfriend? I can ask you this now. I told you about Ggeobeong.

미래: 맞아요. 저도 일로 시작했지만 언니처럼 생각하고 있어요.

I know. Although it began as work, I think of you as an older sister now.

해준: 언니 해 그럼. 나도 여동생 없어서 동생 생기면 좋아.

Yes, think of me as an older sister. I don’t have a younger sister either, so it’d be nice to have a younger sibling.

미래: 언니!

Older sister!

해준: 아, 너무 좋아. 뭔데, 동생?

Oh, that’s really nice. What is it, little sister?

미래: 어려워요, 인생이.

Life is hard.

해준: 피차일반입니다 .