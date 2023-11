윤재: 야, 근데 얘 오늘 우리 왜 보자고 한 거 같냐?

Why do you think he wanted to see us today?

현재: 결혼 얘기 할 거 같은데?

I think he’s going to talk about marriage.

윤재: 결국 이수재가 이기는 거야? 너는 뭐 진도 중인 거 있어?

So, I guess Soo-jae is going to be the final winner, then? Is there anything going on for you right now?

현재: 형은 지금 뭐하고 있어? 방송 출연은 물 건너갔고 . 그 소개팅 앱, 그거 안 해?

What about you? Your TV show went out the window . What about that dating app? Are you not using it?

윤재: 아, 몰라. 나는 결혼이 맘만 먹으면 할 수 있는 건 줄 알았는데. 아닌 거 같아.

I don’t know. I thought I could get married if I just put my mind to

it, but I don’t think it’s that easy anymore.