혜영: 어떻게 삼형제가 동시에 여자가 생기냐? 근데 형님 나한테 아무 얘기 도 안해준다. 내가 옆구리 쿡 찔러야 겨우 얘기해준다니까.

How can all three of them get a girlfriend at the same time? But she won’t tell me anything. She only says something if I push her.





만리: 뭐 그런 걸 알려 그러냐. 난 현재 여자친구 봤어.

Why do you need to know? I saw Hyun-jae’s girlfriend.





혜영: 봤어? 근데 왜 얘기 안 했어? 아무튼 쓸데없이 그런 덴 입이 무거워 .

You did? Why didn’t you tell me? You’re unnecessarily good at keeping secrets .





만리: 우리 카페 데리고 왔어. 현재가 많이 좋아하는 거 같아.