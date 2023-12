말순: 애미 애비야, 나와서 차 마셔라.

Come out and have some tea.





행복(E): 네, 나가요.

Yes, coming.





말순: 오늘은 한양 도성길을 저 끝까지 돌고 왔대.

They walked all the way to the end of Seoul City Wall Trail and back today.





유리: 두 분은 진짜 금슬 좋으세요. 저도요, 건우 오빠랑 결혼하면 꼭 그렇게 살고 싶어요.

They’re so affectionate. I want to be like them when I get married to Gun-woo.





말순: 너희는 더 깨가 쏟아지게 살겠지 .