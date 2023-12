용실: 와, 여기 너무 좋은데요. 일부러 숙소 어플엔 안 올리시는 거예요?

Wow, it’s beautiful here. Are you not uploading this place on the app on purpose?

윤호: 네, 알음알음 친구소개로만 예약할 수 있어요.

Yes. You can only reserve it if you find out about it through acquaintances .

지훈: 제 이름 대면 무조건 예약됩니다.

If you give them my name, you can definitely get a reservation.

윤호: 그건 아니구요, 김태주 허용실, 두 분 이름으로 예약하셔야만 VVIP케어 들어갑니다.

No, not really. You have to reserve under Kim Tae-joo and Heo Yong-sil to get VVIP treatment.

지훈: 와... 형, 이런 사람 아니잖아.

Wow… I didn’t think you were this type of person.