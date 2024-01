갑분: 빌라 입구에 서 있길래 내가 들어오라고 했지.

I saw them standing out front so I told them to come in.





태주: 어머닌 좀 어떠셔? 내가 혈압이라도 좀 재 드릴까? 용실이가 비타민 수액도 가지고 왔거든.

How is your mother? Should I take her blood pressure? Yong-sil brought a vitamin IV drip.





상민: 아... 뭐야 진짜 병 주고 약 주네 . 우리 엄마가 누구 때문에 스트레스 받아서 쓰러졌는데!

What… are you giving the disease and offering the remedy ? Who do you think gave my mom so much stress she collapsed?





갑분: 아니, 뭐, 쓰러졌어? 엄마가 쓰러졌어?

What? Collapsed? Your mom collapsed?