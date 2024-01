무영: 나한테 정신 차리라고 얘기 좀 해 주세요. 난 나이도 많고, 딸도 있고 또 .....

Just tell me to snap out of it! I’m old, I have a daughter, and…





소림: 정신 차리세요!

Snap out of it!





무영: 네, 노력하고 있습니다....

Yes, I’m trying.





소림: 정신 차리고, 솔직해져 봐요.

Come to your senses and be a little honest with yourself.





무영: 선생님이야말로 정신 차리세요. 앞으로 즐거운 일기만 쓰라고 했잖아요.

You need to come to your senses. You told me to only write about happy events in my diary.





소림: 신무영씨이랑 같이 있는 게 즐거운 일기가 될지도 몰라요.

Spending time with Shin Moo-young might be a happy entry in my diary.