현정: 저도 그랬었는데요, 아버님 아들 김건우 때문에 바뀌더라고요.

I thought so, too. But, it changed after I met your son, Gun-woo.

행복: 그래도 노력 안 해도 돼요. 그냥 편하게 편하게 지내. 그래야 서로 좋지.

You don’t need to work so hard. Just be at ease. That’s the best for everyone.

현정: 지금은 저도 눈에 콩깍지 구간이라 이렇게 같이 있고 싶어요.

Well, I’m currently smitten so I want to stay together like this.

정숙: 콩깍지가 단단히 끼셨네요 .

You’re completely blinded by love .

현정: 그러니까요 어머니. 내일 안과라도 좀 가 봐야 될까 봐요.

You’re right. I think I might have to see the eye doctor tomorrow.