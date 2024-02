정숙: 미안하다, 지우야. 상처 받았었지?

I’m sorry, Ji-woo. Were you hurt?

행복: 지우야, 마음 안 풀리면 사과 안 받아줘도 돼. 오늘은 그냥 따뜻한 밥이나 한술 뜨고 가.

Ji-woo, if you can’t get over it, you don’t have to accept the apology. Just have a warm meal today.

태주: 그래, 지우야. 아직 사과 받아주지 마. 킵해 놔.

Yes, Ji-woo. Don’t accept the apology yet. You should just remember it.

말순: 아니, 사과하랄 땐 언제고, 받아주지 말란 건 또 뭐야.

They were telling me to apologize and now they’re saying not to accept it?

지우: 저 진짜 괜찮습니다. 아무렇지도... 않진 않아요.

I’m really okay. I’m… not fine.

상준: 우리 지우가 뒤끝이 있네. 들어가자.

Our Ji-woo can hold a grudge. Let’s go inside.