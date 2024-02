상준: 아, 형, 이쪽은 처제의..... 아니, 지금은 깊은 코스메틱 대표라고 소개하는 게 더 좋겠다.

Ah, this is… I guess it would be better to introduce him as the CEO of Gipeun Cosmetics.

무영: 처음 뵙겠습니다. 신무영입니다.

Nice to meet you. I’m Shin Mu-young.

승구: 만나 봬서 반갑습니다. 저희 회사에 느낌 좋은 배우들 많습니다.

Nice to meet you. We have a lot of good actors at our company.

무영: 아, 예, 기억해 두겠습니다. 전 이만 가보겠습니다. 오늘 폐 많이 끼쳤어요 .

Yes, I’ll keep that in mind. I better be on my way. I’ve caused a lot of trouble today.

태주: 무슨 말씀을요. 또 봬요.

No, not at all. See you again.

무영: 네.

See you soon.

건우: 누나 우리도 갈게.

We’ll be off, too.