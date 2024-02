소림: 그만해, 엄마.

Stop it, Mom.

정숙: 뭘 그만해!

Stop what!

말순: 딸도 같이 와서 무릎을 꿇었다던데. 그 나이 먹었으면 자기 주관이 있어야 되는 거 아니에요? 두 모녀 때문에 그날 내 아들 명을 달리할 뻔했어요.

I heard your daughter also came and got down on your knees. At your age, shouldn’t you have your own principles? Because of you two, my son could have died that day!

무영: 면목 없습니다 . 그저 죄송할 따름입니다.

We are ashamed to face you . We are sorry.

정숙: 죄송하다는 말밖에는 할 말이 없어요?

Is ‘sorry’ all you can say?