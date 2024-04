Host : Hyerim (혜림)

Guest for [Good Vibes Only] : Cho Hyungwoo, singer/songwriter/former regular guest on "One Fine Day with Lena Park"





Original Air Date : March 4, 2024





Talented musician and old friend of KBS WORLD English Cho Hyungwoo joins "Good Vibes Only" to talk about what he's been up to since his last appearance on the channel. Hyerim and Hyungwoo seem to have become good friends, don't you think?

“혜림의 원더 아워스”에 싱어송라이터/원파인데이 "금요일의 남자" 조형우가 출연해서 음악 작업과 봉사 활동 등 다양한 주제에 대한 이야기를 나눴습니다! 두 분 대화가 너무 잘 통해서 지켜보는 제작진도 정말 즐겁게 보낸 한 시간이었다는 후문. 재미있게 봐 주세요!