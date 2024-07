Host : Hyerim (혜림)

Guest for [I Feel You] : NVee of Blackswan

Original Air Date : April 24, 2024



How do you tell your member to stop singing in the car nicely? What do you do in your free time when you're overseas for work? Who's the best photographer in Blackswan? Find out the answers to these questions and more on I Feel You!





피곤한 스케줄이 끝나고 차에서 조용히 쉬고 싶은데 멤버가 큰 소리로 노래를 부른다면? 해외 일정 중 자유시간이 생길 때는 뭘 하나요? 블랙스완에서 사진을 가장 잘 찍는 멤버는? DJ혜림과 앤비의 아이돌 라이프 수다, 놓치지 마세요~