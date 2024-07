Join iGoBart and DJ Hyerim on a virtual, feel-good tour of different neighborhoods in Seoul! Writer/Youtuber/Explorer iGoBart shared with us stories about how he settled here in Seoul, his Youtube series 'Welcome to my DONG,' his journey to North Korea, his experience with san-nakji (live octopus) and eclectic taste in K-music.





작가/유튜버 바트(iGoBart)와 함께 서울 구석구석 여행해 볼 사람? 서울사람도 몰랐던 서울 이야기, 한국사람도 몰랐던 한국 이야기로 20만 구독자를 모은 바트가 원더아워스를 방문해 한국 정착기와 산낙지/막걸리 사랑, 유튜브 수익에 대한 남다른 철학을 털어놓았답니다! 오늘도 끝까지 채널 고정~