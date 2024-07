Two members of the ‘wind and flow’ group Yangbans joined us in the studio for a chat with DJ Hyerim! The group’s vocal Jun Bumsun and bassist Noogi stopped by to talk about their latest full-length album ‘Hymns from the Dragon Lake,’ the similarities Bumsun shares with Hyerim’s 대표님 Julian Quintart, Noogi’s different MBTIs, and much, much more!





풍류 그룹 양반들의 보컬 전범선과 베이스 누기가 KBS 월드 스튜디오에 찾아왔습니다! ‘전범선과 양반들’에서 ‘양반들’로 바뀐 후 발매한 첫 정규앨범 ‘Hymns from the Dragon Lake’ 제작기, N잡러 전범선과 DJ혜림의 소속사 대표님 줄리안과의 평행이론, 그리고 시시각각(!) 달라지는 누기의 MBTI! 궁금하다면 지금 당장 클릭~!