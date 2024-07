There's so much more to being a K-pop idol than singing and dancing these days. Join NVee of Blackswan and DJ Hyerim on their chat on various content in the K-pop industry and learn some useful Korean expressions as always!





5세대 앤비가 들려주는 요즘 아이돌 콘텐츠 이야기! "귀찮아"도 다~~ 해내야 해!! 케이팝 아이돌이 되기 전에도 크리에이터였던 앤비? 앤비가 앞으로 해보고 싶은 콘텐츠는? 두 사람의 구운 마시멜로우 취향까지~ 놓치지 마세요~~