Finally, the OPPA is here!! Fellow KBS WORLD Radio DJ Brian a.k.a clean freak joined us on Good Vibes Only out of his very busy schedule for a chat with DJ Hyerim. Tune in for stories on his memories with Hyerim, pre-K-idol/trainee days, childhood friends, beauty secrets, a sneak peek into his latest variety show project (out of so many projects), and much, much more!





대한민국 예능계에서 제일 바쁜 청소 삼촌(아저씨 아님) 브라이언과 함께 한 월요일 수다 타임~! 한인교회 장기자랑부터 SM 재택연습생(?)썰, 동안피부의 비결, KBS 라디오 스튜디오에서 썬글라스를 쓰는 이유까지, 흥미진진한 TMI로 가득한 Good Vibes Only 지금 바로 클릭하세요~! DJ브라이언이 진행하는 이웃 프로그램 K-Pop Connection도 많관부~!