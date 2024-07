Team Wonder Hours welcomes home NVee who just returned from Dubai! NVee and DJ Hyerim discuss what their first day at a music show was like, learn some Korean expressions from a song DJ Hyerim wrote herself and confess their love for the fans. Make sure to tune in for another fun chat about the K-pop idol life!





두바이 공연을 마치고 돌아온 앤비와 DJ혜림의 수다 함께 해요~ 준비된 케이팝 스타였지만 처음 음악 방송에 출연한 날 너무 당황했다는 앤비! 내 파트에서 어떤 카메라를 봐야 하는 거야? DJ혜림의 자작곡 'OPPA'로 유용한 한국어 표현도 같이 배워봤어요 ♡