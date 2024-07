Join DJ Hyerim and Lucky for a Sunday-like Monday morning chat full of lucky vibes! Planning a trip to India or Jeonju? Looking for tips on how to handle stress? Ask the fashionable, spotlight-loving, badminton-playing TV personality/tour guide/businessman/restaurant owner/Youtuber and he is more than willing to help out!





럭키 바이브가 흘러넘친 럭키와 DJ혜림의 월요일 모닝 수다, 함께 해요~ 인도 여행은 물론 한국 국내 여행 꿀팁, 럭키만의 방송 징크스, 유튜버 도전기까지 궁금하다면 지금 당장 클릭~!