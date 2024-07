Join Actor Yeni Park and DJ Hyerim for a weekly dose of good vibes! Today's "Wonder Guest" Yeni tells us all about how she landed her first acting job, what it was like to work with Shin Hae-sun and Byun Yohan on her latest film Following(그녀가 죽었다), how she spends her "off" days and much more. Make sure to follow her Youtube channel for videos she edits herself!





박예니 배우와 DJ혜림이 함께 한 월요일 아침 굿바이브 충전! 심리학을 전공하던 유학생이 배우가 된 사연, 오디션 결과를 기다리는 마음, '그녀가 죽었다' 현장에서 신혜선 배우의 연기를 본 소감, 앞으로 맡고 싶은 역할까지, 박예니 배우의 조곤조곤 목소리로 들어보아요~!