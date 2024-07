DJ Hyerim and Nvee reunite for the first time in almost a month! Tune in to their discussion on what-to-do and what-not-to-do ahead of new song releases (a.k.a. comebacks) and while you're at it, learn some useful Korean expressions through a K-pop song as well!





1달 만에 다시 만난 DJ 혜림과 앤비의 감격 상봉! 블랙스완 컴백을 앞둔 앤비와 아이돌 컴백 준비에 대한 수다 나누고 케이팝 노래 가사로 한국어 표현도 배웠답니다~ "아무리 생각해도 햄버거는 꼭 먹어야겠어!!!!!"