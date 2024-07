In celebration(?) of the rainy season here in Seoul, DJ Hyerim and NVee share their K-dol experiences of performing in extreme weather conditions. Have you ever had your eyebrows frozen or makeup melting down on your face? Still, both girls agree that being on stage and interacting with their fans is the best part of being a K-pop idol!





장마철을 맞이해 DJ혜림과 앤비가 괴로운 날씨에 무대하기에 대한 수다를 나눴답니다. 비가 와도, 눈이 와도, 눈썹에 서리가 맺혀도 춤과 노래는 계속된다! 그래도 팬들과 마주하는 순간이 최고라며 언제나 최고의 무대를 선보이는 모든 케이팝 아이돌들, 오늘도 화이팅~