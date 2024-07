Singer-songwriter JUNNY joined us in the studio for this week's Good Vibes Only! DJ Hyerim and JUNNY chatted about doing choir as a student, being an aekyo-less son, and the world of jigsaw puzzles. Don't miss this segment where JUNNY brought 'Dopamine' vibes, making us want to see more of him and his music!





오늘 굿바이브를 가져온 손님은 싱어송라이터 주니입니다! 어린시절 합창단 이야기, 신보 '도파민' 이야기를 애교 없는 아들 부잣집 막내아들이자 최근 1000 조각짜리 스*피 퍼즐을 완성한 주니와 함께해요!