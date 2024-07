NVee of Blackswan and DJ Hyerim chat all about "drama" this week. We learn some Korean phrases from the iKON song "Love Scenario" and talk about acting(NVee once played a tree, and Hyerim played a squirrel), high school DRAMA, and more. Wanna learn what happened to NVee on prom day??? Make sure to watch till the end!





블랙스완 앤비와 DJ혜림이 오늘은 각종 "드라마"에 대한 수다를 떨어봤습니다. 아이콘의 노래 "사랑을 했다"에 나오는 다양한 한국어 표현을 배운 뒤 앤비와 혜림의 연기 인생, 그리고 고등학교 때 펼쳐진 드라마 같은, 괜찮은(?) 결말이 있는 이야기가 궁금하다면 끝까지 시청해 주세요!