The six-year-old kid who got told off by her mom for reading too much is now a beloved 'book' YouTuber with over 280k subscribers! Winter Kim aka 김겨울 of the YT channel 'Winter Bookstore' chatted with DJ Lim on fun memories as a child who loved to read, her love for music, life as a grad student, her recent reads (about fungus!), and more! She even shares some tips on studying English, so make sure to watch till the end!





엄마가 책 좀 고만 읽으라고 말렸던 어린이는 자라서 20만 구독자를 자랑하는 책 유튜버가 됩니다! 유튜브 채널 '겨울서점'의 김겨울 님이 들려주는 어린 독서광 시절의 추억, 음악 사랑, 대학원 생활, 최근 읽고 읽는 책 이야기, 유튜브 성공 비결, 영어공부 꿀팁까지~ 알고보니 공통점도 많았던 DJ혜림과 김겨울 님의 책사랑 수다 함께해요~!