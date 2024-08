Nvee drops by the Wonder Hours studio from her busy, busy schedule (with her mom ♥) to talk about what it's like to be in the midst of promoting 'Roll Up.' Meet Nvee in full-on K-pop idol mode, and make sure to catch what NOT to look up online as Nvee and Hyerim discuss their 'dark history' moments!





막내딸 만나러 태평양 건너오신 엄마와 함께 원더아워스 스튜디오에 나타난 블랙스완 앤비! 신곡 "Roll Up" 활동으로 정신없이 바쁜 와중에도 아이돌 라이프에 대한 수다는 계속됩니다. 2세대 선배는 경험해보지 못한 온라인 팬사인회 이야기를 들려준 앤비, 하지만 엔딩요정은 여전히 어려워! 앤비와 혜림의 흑역사, 이불킥 모먼트가 궁금하다면 오늘도 끝까지 들어주세요~