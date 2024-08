Join singer-songwriter/producer/clarinetist/rapper/boss NIve a.k.a. Jisoo/Brian Park in his chat with DJ Hyerim on his name, music, and life! How did he give himself a stage name? What brought him to Korea and made him stay? What was his experience on the audition show like? What is it like to create his own label and be his own boss? What's so special about his latest album 'The Information?' Tune in for the answers and more!





싱어송라이터 니브와 함께 한 굿바이브 수요일! 너무나 쿨해 보이는 '니브'라는 이름의 뒷이야기와 랩에 도전해 본 신보 'The Information' 소개, 클라리넷 전공생의 K-Pop 오디션 프로그램 생존기, 아티스트/프로듀서/대표님으로 지내다 보니 겪게 되는 정체성 혼란까지! 한시간이 부족할 정도로 정말 다양한 이야기를 나눠 보았습니다. 끝까지 시청해 주세요~♥