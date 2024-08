Meet K-indie sensation BenchWeLeo! Members Junhaeng, Guillaume, Donggun, and Seulwoong share their secrets to staying together as a band, their songwriting process, what they do outside of music, their MBTI types, and much more! Make sure to tune in until the very end, and if you like what you see and hear, grab a ticket to their upcoming stand-alone concert in Seoul on September 13th!





이번주 Good Vibes Only는 4인조 팝 락밴드 벤치위레오가 함께 합니다! 신곡 소개와 작업 비하인드, 멤버들의 두번째 직업과 MBTI까지, 다양한 이야기들 들어봤는데요~ 모국어가 영어인 멤버가 한 명도 없지만 영어방송 그까이꺼 해보니 쉽네! 어느새 스며들었다면 9월 13일 벤치위레오 단독콘서트에서 만나요~!