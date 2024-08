In this week's episode of I Feel You, NVee dives into our questions about Blackswan's latest promotion circuit, answering them live with LUMINAs from around the globe! What's she picking up along the way? Is she getting enough sleep? What are the girls eating in the van? Who’s the sbn that inspires her to level up as a singer and performer? And, of course, what hair colors might we see her rock next? Stick around till the very end for another delightful chat with DJ Hyerim and NVee — perfect for kicking off your Monday morning (or winding down your evening, depending on where you are)!





월요일 아침, 반짝반짝 음방용 헤어/메이크업으로 찾아온 블랙스완 앤비! "Roll Up" 활동에 대해 팬들이 궁금해 할 질문들, 원더아워스가 물어봤답니다~ 이번 활동에서 느낀 점은? 온라인 댓글 제일 많이 읽어보는 멤버는? 다음에 도전하고 싶은 머리 색깔은? 알고보니 DJ혜림의 연습생 동기였던, 라이브 천재 선배님은 누구? 12시간 시차에도 라이브로 함께 달려준 지구 반대편 루미나들, 고마워요~